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Мнение, что депрессии чаще всего возникают в осенний сезон, является ошибочным. Не реже апатия и полный упадок сил накатывают и в другие времена года, в том числе и весной.

Не хочется ничего делать ни на работе, ни дома

Здесь большое значение имеет работа над собой. Рассматривайте работу как способ заработать деньги: живите ради счастья, а не ради работы. Старайтесь максимально сохранить жизненную энергию и не надо тратить ее на отрицательные моменты: разрушительные эмоции, неприятных людей или «пережевывание» негативной информации.

Недовольство собой

Психологи считают, что недовольство собой – конструктивная эмоция, ведь в случае, если человек уверен, что он лучший, ему некуда стремиться. Главное, направить чувство недовольства собой в нужное русло и начать приобретать те качества, которых вам не хватает.

Ощущение беспомощности из-за завала на работе

Здесь главное – взять себя в руки. Если навалилось слишком много дел или перед вами стоит слишком сложная задача, нужно раздробить ее на мелкие этапы и выполнять задания последовательно.

Упадок сил

Вас все время клонит в сон и есть постоянноянное чувство слабости? Виной всему – весенний авитаминоз. Прежде всего, пересмотрите свой рацион: сейчас он должен быть максимально богат продуктами, которые могут обеспечить организм всеми необходимыми витаминами, микро- и макроэлементами. При необходимости начните принимать аптечный витаминный комплекс. Во-вторых, высыпайтесь. Однако тут главное – не переусердствовать. Валяться в постели целыми днями тоже не годится – отдыхать лучше активно.

Дискомфорт из-за серости вокруг

У нас есть хорошая новость – ранняя весна с грязью, слякотью и холодным ветром в конце концов закончится теплыми солнечными днями, появлением изумрудной травы и цветением деревьев! А пока дома и на рабочем месте создайте максимально «веселую» обстановку: добавьте в интерьер ярких деталей, уберите подальше серую и скучную одежду и найдите себе занятие по душе.

Источник: Лиза