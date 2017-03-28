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По словам психологов из Оксфордского университета, слова имеют силу и они способны менять состояние здоровья, причем, воздействует на организм, как самовнушение, так и слова, сказанные другими людьми.

Люди, которые хотят быстрее избавиться от болезней, должны чаще говорить хорошие слова, которые ассоциируются с положительными вещами: «любовь», «мир», «гармония», «счастье».

При произношении таких слов или когда человек их слышит, в голове активизируются лобные доли, что влияет на работу всего организма, оптимизируя ее.

Негативные слова, наоборот, приводят к повышенной выработке кортизола и иных так называемых гормонов стресса в кровяной системе, что не способствует быстрому избавлению от болезней.

Источник: Вероятно