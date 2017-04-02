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Результаты исследований специалистов Института медицинской психологии при Мюнхенском университете свидетельствуют, что отсыпаться на выходных вредно.

Исследовав данные 65000 человек, ученые пришли к выводу: увеличение продолжительности сна в выходной день — стресс для организма, сопоставимый с перелетом в другой часовой пояс.

Профессор Тилль Ренненберг подчеркивает, что люди, не соблюдающие на выходных режим сна, на 33% больше рискуют набрать лишний вес.

Чем больше разница между часами сна в будние дни и выходные, тем сильнее замедляются метаболические процессы в организме. В среднем, за счет большой разницы в продолжительности сна за год можно набрать около 5 лишних килограммов.

Источник: 03info.com