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Ученые придумали, как использовать селфи с умом. Они предположили, что таким образом, можно будет определять болезни человека. Кроме того, постоянное фотографирование себя даст материал для отслеживания этапов развития болезни. Прежде всего, так ученые собираются диагностировать синдром ди Георга, из-за которого начинает деформироваться лицевая кость.

Специалисты считают, что по лицу можно узнать многое о человеческом организме. В частности, можно определить заболевания вплоть до бактериальных и вирусных. Их развитие также будет отражаться на лице. По мнению исследователей, упускать такой шанс диагностики нельзя. Они собираются развернуть большое расследование в этой сфере. По фотографии специалисты будут судить о здоровье добровольцев. Таким образом, будет разработана специальная методика, с которой в будущем можно будет серьезно работать.

Ученые отмечают, что на основе их исследований можно будет создавать приложения, с помощью которых по фотографии человек сам себе сможет ставить диагноз. Правда, до такого прогресса еще далеко.

Источник: S2