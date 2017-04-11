Woman |

Полнолуние случается каждый месяц, однако его влияние на человека разное. В апреле 2017 полнолуние проходит в знаке Весов. Это значит, что звезды и Луна в апрельское Полнолуние вступят в резкий диссонанс. Гармонии между ними не будет, а последствия напрямую отразятся на людях. Весы уравновешены, любят покой и отдых. Луна же, особенно на пике своего роста, не терпит бездействия и отсутсвия движений. Приветсвуются легкие физические нагрузки, такие как плавание, бег, хорошее время для домашней работы. Не стоит в этот день сидеть без дела, тогда удача будет вместе с вами.

Постарайтесь избегать стрессовых ситуаций и поберегите здоровье – под угрозой нервная система и парные органы. К тому же не стоит общаться с теми, с кем у вас не очень хорошие отношения – конфликт может усугубиться.

В этот день высока вероятность встретить любовь или хорошего друга. Но для этого нужно действовать и проявить активность. День прекрасно подходит для совместной деятельности, объедините усилия с коллегами и друзьями для решения сложных задач. Тогда вам будет легче с ними справиться.

Вероятность проблем в этот день весьма высока. По той причине, что расслабиться Луна вам не даст, а будет требовать немалой активности. Чтобы восстановить баланс можно заняться медитацией.

Контролируйте в этот день свои эмоции. В противном случае не избежать конфликтов и ссор. Будьте готовы к мелким неприятностям, настройтесь на позитив, чтобы они не испортили настроение на весь день. В Полнолуние очень важно сохранять внутреннюю гармонию. Тогда вы с легкостью переживете дисбаланс, который возникнет в этот день по причине борьбы Луны и звезд.

Следующее Полнолуние ожидается 11 мая.

Источник: ЮФ