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Самые старящие

Молодость тяжело сохранить летчикам и стюардессам. Ведь искусственно созданный климат на борту самолета быстро высушивает кожу. Дерматологи утверждают, что через 200 часов полетов стюардесса стареет на 2-3 года.

Самые упитанные

По очевидным причинам работники общепита - повара, кондитеры, пекари - склонны к полноте. Чаще всего повара с лишним весом работают в ресторанах русской, украинской и немецкой кухонь. Склонны к полноте также бухгалтеры, учителя и работники коммунальных служб.

Самые нервные

Жертвами нервных срывов зачастую становятся менеджеры среднего звена, воспитатели детских садов и учителя начальных классов.

Самые кривые

С проблемами со спиной сталкиваются некоторые медработники (стоматологи, хирурги, медсестры и акушеры), портные и фотомодели. Работникам этих профессий приходится подолгу находиться в неудобной позе.

Самые простуженные

Простудными заболеваниями болеют профессиональные ораторы: лекторы, политики и актеры. Ведь во время публичного выступления слизистые оболочки горла и носоглотки испытывают сильные нагрузки, поэтому иммунитет организма снижается, и любой микроб без труда может вызвать ангину.