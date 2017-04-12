Топ профессий, которые вредят здоровью (1)
Самые старящие
Молодость тяжело сохранить летчикам и стюардессам. Ведь искусственно созданный климат на борту самолета быстро высушивает кожу. Дерматологи утверждают, что через 200 часов полетов стюардесса стареет на 2-3 года.
Самые упитанные
По очевидным причинам работники общепита - повара, кондитеры, пекари - склонны к полноте. Чаще всего повара с лишним весом работают в ресторанах русской, украинской и немецкой кухонь. Склонны к полноте также бухгалтеры, учителя и работники коммунальных служб.
Самые нервные
Жертвами нервных срывов зачастую становятся менеджеры среднего звена, воспитатели детских садов и учителя начальных классов.
Самые кривые
С проблемами со спиной сталкиваются некоторые медработники (стоматологи, хирурги, медсестры и акушеры), портные и фотомодели. Работникам этих профессий приходится подолгу находиться в неудобной позе.
Самые простуженные
Простудными заболеваниями болеют профессиональные ораторы: лекторы, политики и актеры. Ведь во время публичного выступления слизистые оболочки горла и носоглотки испытывают сильные нагрузки, поэтому иммунитет организма снижается, и любой микроб без труда может вызвать ангину.