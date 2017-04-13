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Компания Vitali представила умный бюстгальтер, следящий за эмоциональным состоянием женщины, которая его носит. Об этом сообщает The Mashable. Средства на реализацию проекта собирают через краудфандинговую платформу Kickstarter.

По словам производителей, спортивный бюстгальтер отслеживает несколько показателей: частоту дыхания, сердцебиение и осанку. Эти данные считываются при помощи специального устройства. «Новинка предназначена для современных женщин, для тех, кто живет в быстром темпе, но заботится о здоровье», — рассказала представительница компании.

Бюстгальтер изготовлен из ткани, устойчивой к изнашиванию. Серийное производство модели планируют наладить к зиме 2018 года. Цены на белье пока не называются.