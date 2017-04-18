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Люди, которые любят черный шоколад и оправдываются тем, что он полезен, должны пересмотреть свое отношение к сладостям, говорят специалисты.

Принято считать, что в таком шоколаде множество процианидинов, которые снижают давление и помогают сердцу. Однако, несмотря на то, что темный шоколад действительно полезнее молочного или белого шоколада благодаря антиоксидантам, одновременно с этим он более калорийный и содержит больше насыщенного жира.

Например, 40 граммов шоколада с 85-процентным содержанием какао несут в себе 227 калорий и 12 граммов насыщенного жира (это 60% от суточной нормы).

Одновременно, то же количество молочного шоколада содержит 210 калорий и 7 граммов насыщенного жира (37% от суточного максимума).

Исходя из этих данных, диетологи не рекомендуют потреблять в день более 1-2 квадратиков плитки шоколада. Лучше обратить внимание на красные яблоки. В одном яблоке столько же процианидинов, что и в 47 граммах темного шоколада, и более чем на 150 калорий меньше.

Источник: Новости Ю