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Американская психиатрическая ассоциация признала желание постоянно делать селфи психическим расстройством. Болезнь назвали "селфитис". Это способ восполнить недостаток самоуважения и пробел в близости. Об этом сообщает Depo.ua.

Врачи-психиатры выделили 3 уровня психического расстройства селфитис:

Пограничный селфитис - делать свои фото три раза в день, но без отправки в соцсети;

Острый селфитис - делать свои фото три раза в день и размещать каждую из фотографий в социальных сетях;

Хронический селфитис - неконтролируемое желание фотографировать себя круглосуточно и размещать сделанные снимки в соцсетях более 6 раз в день.

A post shared by Teen Vogue (@teenvogue) on Apr 20, 2017 at 6:02pm PDT

Селфи (англ. selfie, от «self» — сам, себя; русские эквиваленты — «себяшка», «самострел») — разновидность автопортрета, заключающаяся в запечатлении самого себя на фотокамеру, иногда при помощи зеркала или монопода. Термин приобрёл известность в конце 2000-х — начале 2010-х годов благодаря развитию встроенных функций фотоаппарата мобильных устройств. Поскольку селфи чаще всего выполняется с расстояния вытянутой руки, держащей аппарат, изображение на фото имеет характерный ракурс и композицию — под углом, чуть выше или ниже головы.(Википедия)

Источник: ИНФОРМ-UA