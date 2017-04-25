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«Железный человек» Евгений Бирин, который преодолел самую изнурительную триатлонную гонку в мире Iron Man, пожалуй, идеальный консультант в нашем вопросе.

А вопрос насущный: до главных сезонных марафонов — считанные недели. Что можно предпринять, как подготовиться и на что обратить внимание простым смертным, то есть тем, кто от спорта далек, но преодолеть дистанцию хочет.

Марафон полумарафону рознь

"Сначала нужно определиться с дистанцией. Потому что «марафон» - это серьезное расстояние в 42 километра. Чтобы пробежать, а не проползти, чтобы не умереть по дороге и не заработать осложнения для здоровья, которые могут выползать даже не сразу, готовиться нужно от семи месяцев до года. Причем готовиться интенсивно, по специально составленной программе. В идеале — с личным тренером. У меня для подготовки к Iron Man, например, ушло 10 месяцев и 400 часов тренировок.

Можно, конечно, и за месяц привести физическую форму в божеский вид, и даже пробежать все 42 километра и, может быть, даже с неплохим результатом. Но эта победа выйдет очень дорогой ценой: пострадать могут суставы, связки, зрение и так далее. Зачем такие жертвы? Считаю, что лучше пробежать более маленькую дистанцию, но быстро и без последствий. Вообще, для меня «подготовиться к марафону за три недели» звучит как «полететь завтра на Луну»."

«План Барбаросса»

"Для подготовки к любому забегу важно составить план тренировок и следовать ему. Это может быть график, построенный индивидуальным тренером или один из миллиона доступных онлайн видеокурсов. Главное, чтобы план был и он работал.

Следует помнить, что наш организм становится быстрее и сильнее не когда мы тренируемся, а когда мы восстанавливаемся. Это называется «периодизация» — то есть комплекс разных циклов, которые обязательно чередуются с полноценным отдыхом.

Кроме того, большинство из нас много сидит, мало ходит и по этой причине имеет либо проблемы с опорно-двигательным аппаратом, либо сердечно-сосудистые заболевания. Так что перед началом забега или длительных тренировок лучше сдать специальный тест, который поможет точно определить ваше состояние, а вам — не переоценить свои силы.

И да, большинство из нас бегает неправильно! Я это вижу невооруженным глазом. Но существующий миф о том, что бег — вреден, не более, чем миф, который появился как раз по причине неправильного распределения нагрузки.

Дело в том, что вся индустрия обуви (уже молчу о женских туфлях на высоченных каблуках, которые просто ставят ногу в неестественную позу), направлена на то, чтобы максимально расслабить мышцы стопы, а там у нас огромное количество костей. И вот когда мы вдруг начинаем бежать, то делаем это неправильно. И если уж жалко средств на индивидуальные тренировки, то лучше учиться по каким-то видеороликам, чем не учиться никак."

Экипировка

"Надо понимать, что влюбом спорте экипировка — это вложение не в «крутизну», а, прежде всего, в здоровье. Например, неправильно прийти в магазин и купить самые яркие, самые дорогие и самые красивые беговые кроссовки. Это как выбрать машину по цвету, а не по модели. Почти у всех людей стопы имеют определенную форму.

У одних они вывернуты вперед (супинация), у других - наружу (гиперпронация). Так что имеет смысл потратить время на поездку в специализированный магазин, где вашу стопу просканируют и в спокойном состоянии и в процессе бега и подберут самый оптимальный тип обуви.

Самый правильный бег — бег босиком, поэтому обуви должно быть, грубо говоря, минимально. Это в идеале. Но может понадобится обувь, которая компенсирует какие-то недостатки стопы.

Не все гаджеты, безусловно, необходимо, но пульсометр — это первая вещь, которая должна появиться у любого начинающего бегуна. Это позволит трезво оценивать свои силы, не срываться с места, чтобы через полкилометра упасть без чувств, а бегать на низком пульсе.

Низкий пульс позволяет тебе заговорить, не сбивая дыхания. И только в таком ритме сердце, как мышца, начинает правильно работать, развиваться и толкать больше крови. Если же мы подрываемся и начинаем одаривать себя безумном ритмом физической нагрузки, то сердце не успеваем раскрыться, начинает скакать, начинается отдышка и ничем хорошем это не заканчивается.

Поэтому очень часто неподготовленные люди и начинающие спортсмены на таком низком пульсе даже не бегут, а идут быстрым шагом. И, между прочим, низкий пульс еще называют «зоной сжигания жира»."

Ready, steady, go!

"Если впереди длинная дистанция в 42 километра, то спортсмен уже за неделю подготавливает организм: включает или исключает определенные продукты, за сутки отказывается от клетчатки и молочных продуктов, которые могут привести к банальному расстройство прямо во время забега. Не трагично, но время потеряешь.

А вот углеводами лучше загрузиться. Они медленно усваиваются, медленно потребляются организмом и хорошо выделяют энергию.

Кстати, любая нагрузка больше, чем 1 час 20 минут требует дополнительного питания. Если нагрузка длится дольше, то этот спорт уже не во благо, а во вред, потому что организм, фактически, начинает есть сам себя. Поэтому и на длинных дистанциях обязательно нужно кушать. Тут на помощь придет специальное спортивное питание от батончиков до гелей."

Момент истины

"Любая физическая нагрузка может быть чревата. Для того, чтобы не упасть посреди дистанции или не загреметь в больницу, нужно научиться свой организм слушать. Организм вообще штука умная и посылает нам соответствующие сигналы.

Первый звоночек — усталость. Конечно, бежать и не уставать невозможно, но стоит прислушаться и вовремя остановиться или перейти на шаг. Второй сигнал — боль.

Судороги, боль в суставах, коленях и так далее говорит о том, что следующий момент — критичный. И он действительно критичный. Третьим этапом организм начнет отключать то, что заставляет его двигаться.

Это то, что произошло со мной, когда я взял темп чуть быстрее, чем было нужно и мне отказали ноги в нескольких метрах до финиша.

Это то, что произошло с Нилом Ушаковым, для которого последний рубеж был страшнее моего. Тут ведь еще важна мотивация. Для кого и для чего ты бежишь? Для себя? Перейди на шаг и получай удовольствие без последствий!"