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Исследователи заявили, что мобильные приложения могут привести к беременности. По мнению ученых, приложения для смартфонов могут неверно отслеживать менструальный цикл женщин.

Таким образом, советы и прогнозы приложения далеко не всегда являются точными, что, в свою очередь, может привести к нежелательной беременности.

Ученые из Университета штата Вашингтон провели исследование, которое доказало данную гипотезу. Свыше половины опрошенных женщин из 2000 заявили, что приложения не всегда угадывало их менструальные циклы.

Источник: SunDayNews