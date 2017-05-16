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Ученые из Университета Северной Каролины впервые нашли генетические факторы, которые могут повышать риск развития анорексии.

Как отмечает The Daily Mail, до недавнего времени это расстройство питания считалось чисто психическим недугом. Но теперь был выявлен первый генетический локус (место гена в хромосоме), отвечающий за анорексию.

Открытие сделали в рамках расшифровки ДНК 3495 человек с анорексией и 10982 здоровых человек. Итак, проблемную зону нашли в 12 хромосоме. Ранее этот регион связывали с диабетом 1-го типа и аутоиммунными заболеваниями. Получается, анорексия, возможно, имеет метаболическую природу. Дальнейший анализ подтвердил связь анорексии, состава тела и метаболизма инсулина-глюкозы.

Правда, это не означает, что в анорексии отсутствует психический компонент. Однако в виду последний открытий специалисты надеются изменить методы лечения данного недуга. Не секрет, что вылечить анорексию непросто. Но воздействие на метаболизм, помимо работы с психиатром, вероятно, может улучшить исход терапии.

Источник: Настроение