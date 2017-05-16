Woman |

Подходит к концу весна. Впереди у нас всеми любимое лето. А это пляж, солнце, раздетые люди, хочешь - купайся, хочешь - загорай, хочешь - просто наслаждайся жизнью. Летом мы часто выставляем свое тело напоказ, ведь одежды становится меньше.

Случается, что человек занимается спортом, питается правильно, но лишний вес никуда не уходит. Эксперты назвали 5 основных ошибок, которые мешают привести себя в форму к лету.

Первая причина, это то, то люди отсыпаются в выходные. Сон до обеда сбивает привычный ритм жизни, засыпать по вечерам становится сложнее, ухудшается качество сна, а чем менее крепким будет сон, тем сложнее будет избавиться от лишних килограммов. Потеря даже тридцати минут сна приводит к чрезмерной выработке грелина – гормона, стимулирующего чувство голода.

Еще одна привычка, которая мешает похудеть, это привычка пить кофе по утрам, она подогревает аппетит – мозг зачастую принимает сигналы жажды за сигналы голода.

Также, урезание калорий и отказ от полноценного приема пищи провоцирует дальнейший набор веса. Если организм получает недостаточно энергии, то замедляется метаболизм и калории откладываются на «черный день».

Диета и план тренировок не должны вызывать страдания. Нужно постараться найти полезный рацион, который соответствовал бы вкусам.

Последняя ошибка, это награждать себя за старания сладостями. Лучше награждайте себя походом на массаж, маникюр или в кино.

Источник: КОММЕНТАРИИ.ua