В Риге проходят спортивные тренировки от клуба Nike
Woman | 17 мая 2017 года, 11:22
Уже сегодня, 17 мая на Гризинькалнсе, пройдет первая тренировка в рамках целого цикла спортивных занятий.
Если есть желание не просто готовиться к пляжному сезону, но научиться поддержать себя в форме под руководством профессиональных тренеров, то самое время начать это делать по средам.
Каждую среду занятия будут проводить два квалицифированных тренера- Анци Аузиня и Кристап Строд. Именно они на протяжении всего лета постараются научить новичков правильно заниматься, грамотно тренироваться и вообще стать здоровее, сильнее и лучше.
Тренировки будут проходить каждую среду в 19:30, в Риге, на Гризинькалнсе. Предварительная регистрация не требуется