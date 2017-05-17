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Уже сегодня, 17 мая на Гризинькалнсе, пройдет первая тренировка в рамках целого цикла спортивных занятий.

Если есть желание не просто готовиться к пляжному сезону, но научиться поддержать себя в форме под руководством профессиональных тренеров, то самое время начать это делать по средам.

Каждую среду занятия будут проводить два квалицифированных тренера- Анци Аузиня и Кристап Строд. Именно они на протяжении всего лета постараются научить новичков правильно заниматься, грамотно тренироваться и вообще стать здоровее, сильнее и лучше.

Тренировки будут проходить каждую среду в 19:30, в Риге, на Гризинькалнсе. Предварительная регистрация не требуется