Woman |

Исследователи пришли к выводу, что недосыпание негативно отражается на внешности и здоровье человека. Было проведено специальное исследование, в котором приняли участие 25 студентов, включая мужчин и женщин, сообщает телекомпания CNBC. В ходе наблюдения за этими людьми исследователи установили, что при недосыпании большинство молодых людей становилось раздражительными, а их лица выглядели более утомленными, что в конечном итоге негативно отражалось на внешности юношей и девушек.

Недосыпание может не только негативно отразится на красоте человека, уверены исследователи, но и спровоцировать обострение хронических заболеваний.

В идеале каждый человек для полноценного физического развития должен спать около девяти часов. Если в силу различных причин человеку не удалось выспаться в течение суток, то он должен постараться уделить время на следующие сутки, чтобы выспаться в полном объеме, полагают исследователи.

Источник: GoGetNews