Woman |

У семейной жизни, как и у любого живого существа, есть возраст, который в свою очередь имеет свои достоинства и недостатки. Если знать заранее, где прячется опасность, есть возможность обойти ее стороной, особенно, если это принимает к сведению каждый из супругов.

Специалисты по семье и браку, рассмотрев проблемы множества пар в различные периоды совместного проживания, определили ряд закономерностей. Так, было установлено, что первые критические ситуации развиваются впервые уже на 6 неделе семейной жизни. Следующие кризисы отношений отмечаются в 8 месяцев, 2,5 года, 4, 7 и 12 лет. Данные периоды потому и называются критическими, потому что в именно в эти моменты разрушается большинство семей. Рассмотрим их более подробно.

6 недель – это начало взросления. Новоиспеченная супруга вдруг обнаруживает, что ее муж совсем не тот человек, каким она его считала раньше. Практически всегда наступает момент, когда разбиваются розовые очки, и вместо «прекрасного принца» вдруг появляется примитивный «щелкунчик». Подобному обстоятельству могут способствовать различные факторы — от неверного прикосновение в постели, до его неподдельного восхищения какой-то девицей с ногами «от ушей». Останется ли после этого любовь. Все зависит от того, насколько вы заблуждались на его счет, и согласны ли вы в дальнейшем продолжать совместное проживание.

8 месяцев — «бытовуха». В этот момент, один из супругов начинает понимать, что другой принимает его со всеми достоинствами и недостатками. Если ваш брак удачный, то отношения в этот период становятся более прочными. Но если вы морально не готовы делить с любимыми не только праздники, но и будни, то ваш брак обречен. Рутина засасывает. Вероятность, что один из супругов, в борьбе против этой самой рутины, придет к выводу, что пора расставаться, достаточно большая.

2,5 года — «любовь на расстоянии». На данном этапе начинает заметно ослабевать сексуальное притяжение. Но первое серьезное охлаждение не является показателем, что развод не за горами. Чтобы привнести новизны в интимные отношения следует заново друг друга полюбить! Для осуществления подобного нужно периодически проводить время вдали от партнера. Разные друзья, дела, праздники, проведенные порознь, дадут возможность вам открыть друг в друге новые грани.

4 года – «шаткое гнездышко». Чаще всего каждая пара имеет совместного ребенка, а в этот период он отнимает у них всего свободного времени. Соответственно, родители начинают искать себе новое занятие. Нередко пары разводятся как раз в этот момент, чтобы... сделать еще одного ребенка, но уже с другим партнером.

7 лет — «бермудский треугольник». Этот критический период до сих пор не изучен до конца. Существуют множество споров относительно этого вопроса. Медицинские специалисты уверены, что каждые семь лет у человека осуществляется своего рода обновление организма. Возможно, что и человеческая психика после истечения этого срока требует новизны во всем, включая личные привязанности.

После 12 лет — «последняя опасность». Измены, жизненные перипетии, удары судьбы, безденежье, кризис отношений... Думается, что все что можно было пережить вы уже пережили. Так почему же многие после двенадцати лет совместной жизни вдруг, ни с того ни с сего, подают на развод? Ведь даже повода для расставания, казалось бы, нет. Но кто-то вдруг начинает думать:- «И так будет всегда? И именно об этой жизни я мечтал, к этому стремился?». Женщины завидуют более состоявшимся подругам, мужчины чувствуют, что еще не реализовали свой потенциал. Этот период можно назвать кризисом среднего возраста. Вполне вероятно, что их у вас будет еще очень много, особенно если вы переживете этот — кризис середины жизни – по праву считающийся наиболее опасным и наиболее сложным.

Источник: Медобзор