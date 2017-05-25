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Жареная еда вовсе не обязательно провоцирует проблемы со здоровьем — говорят голландские ученые, которые предлагают пересмотреть мнение о безусловном вреде жареного.

Ученые-диетологи в своей основной массе считают, что систематическое употребление жареной пищи — это крайне вредная для здоровья практика.

Жареное считается насыщенным токсическими веществами, которые неминуемо образуются в процессе высокотемпературной обработки продуктов питания.

Растительное масло, например, при жарке выделяет альдегиды — более, чем опасные вещества, которые, как принято считать, обладают канцерогенными свойствами. Однако ученые из Нидерландов полагают, что не все альдегиды представляют собой опасность.

«Мы изучали акриламид, который считается потенциальным канцерогеном, и не выявили никаких опасностей от его употребления. Есть, разве что, некоторые опасения относительно его взаимодействия с органами эндокринной системы, поэтому есть жареное слишком уж часто и правда не стоит, но, тем не менее, не нужно и полностью отказываться от жареной еды — ее вредное воздействие на пищеварительную систему слишком уж преувеличено», — заключают ученые.

Как избежать вреда от жареного

Отличный вариант защитить организм от вреда, который причиняет жареная пища, это не есть ее совсем. Конечно, сделать это непросто, поэтому существует несколько методов, способных помочь перейти к здоровому питанию.

при жарке масло на сковородке нужно брать в минимальном количестве. Для этого подойдет сковородка-гриль или с покрытием из керамики.

не жарьте пищу до хрустящей корки.

уменьшите время приготовления продуктов на сковородке – таким образом вы не позволите маслу перегреться, что убережет от канцерогенов и свободных радикалов, которые и несут главный вред в жареных блюдах.

чтобы пожарить пищу, подбирайте масла с высокой температурой сгорания, избегая перегрева.

если на масле до этого жарили, то его нельзя использовать еще раз.

во время жарки во фритюре делайте замену масла после любой новой порции пищи.

Источник: Hyser