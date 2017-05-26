Woman |

Согласно данным нового исследования, у детей с разведенными родителями в два раза больше шансов иметь проблемы со здоровьем, чем у детей из полных семей.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Развод родителей в два раза повышает у детей риск развития проблем с кишечником, кожей, нервной системой и даже с гениталиями. По мнению экспертов, такие негативные последствия для здоровья ребенка дает именно реакция родителей на сложившуюся ситуацию в семье, и то, как как они с ней справляются, а не сам развод.

"Сложное общение обоих родителей между собой, вызванное сложившейся конфликтной ситуацией, не дает возможности поддерживать хорошие отношения, которые так важны для ребенка. Если дети подвергаются воздействию этих семейных ситуаций в течение длительного времени, они часто испытывают "токсический стресс", - рассказывает автор исследования Мария Долорес.

Исследование было проведено учеными из Испании, в котором приняли участие 467 детей в возрасте от двух до 18-ти лет. У одной группы детей родители были в разводе, у второй – полноценная семья.

При этом ученые выяснили, что развод родителей не повышает риск развития проблем у ребенка с дыханием, сердцем, слухом или зрением. Восприимчивость детей к аллергии также не увеличилась.

Источник: Obozrevatel Мама Клуб