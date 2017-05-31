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Американские ученые провели необычное исследование. Они проанализировали музыкальные предпочтения и любимые фильмы у людей с наркотической и алкогольной зависимостью, передает «Утро.RU». Оказалось, лица с зависимостью любят слушать композиции групп Radiohead, The Smiths, Arctic Monkeys, The Cure и Depeche Mode.

В списке любимых фильмов были «Святые из Бундока» и «V — значит Вендетта». Ученые смогли сделать эти выводы благодаря системе машинного обучения. Именно она исследовала «лайки» (отметки «мне нравится») интернет-пользователей 150 000 аккаунтов социальной сети Facebook. Алгоритм системы смог с довольно высокой точностью выявить наличие зависимости у пользователя. Так, пристрастие к сигаретам определялось с точностью в 86%, к наркотикам — 84%, к алкоголю — 81%.

Источник: Настроение