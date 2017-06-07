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Клубника идеальная ягода, если вы хотите избавиться от лишнего веса. Она повышает обмен веществ и снижает аппетит, контролирует уровень сахара в крови. Одна чашка клубники содержит всего лишь около 49 калорий.

Согласно исследованиям, клубника помогает в замедлении роста опухолевых клеток в печени и старения мозга.

Один тип антиоксиданта, содержащегося в клубнике, снижает риск болезней сердца и инсульта, поскольку она защищает кровеносные сосуды. Если есть клубнику 8-10 дней подряд по одной чашке, снижается кровяное давление и, следовательно, риск сердечных заболеваний.

Кроме того, медики сообщают, что ягоды клубники улучшают память и снижают риск рака.

Также клубника является одним из лучших средств для отбеливания зубов. В 100 г плодов клубники около 8% сахара и от 30 до 100 мг витамина С. Среди прочего, клубника содержит минералы, в том числе калий, фосфор, кальций, серу, железо и немного в меньших количествах марганец, цинк и йод.

Минерала натрия приходится лишь 2,5 мг, так что люди, страдающие от болезней почек, могут использовать клубнику в своем рационе. Клубника оказывает благоприятное воздействие на высокое кровяное давление, запоры, анемия (малокровие), заболевания желчного пузыря и почек.

Источник: Robinzon