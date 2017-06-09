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Шведские ученые рассказали, что регулярное злоупотребление спиртным с подросткового возраста приводит к стабильному повышению уровня глюкозы в крови у женщин старше 40 лет.

Специалисты из Университета Умео отметили, что у мужчин такой зависимости не наблюдается. В ходе эксперимента исследователи проанализировали данные тысячи мужчин и женщин. Сбор информации о потреблении ими алкоголя продолжался на протяжении 27 лет. На старте исследования участникам было по 16 лет, а по его завершении — 43 года. В этом возрасте все участники сдали анализ на уровень глюкозы в крови натощак.

Было установлено, что у женщин после 40 лет повышенный уровень глюкозы в крови натощак сильно связан со систематическим злоупотреблением спиртным, наблюдавшимся все эти годы.

У мужчин зависимости между регулярным пьянством и высоким риском диабета найдено не было. Это при том, что мужчины пили все эти годы примерно в три раза больше женщин и уровень глюкозы в крови у них был в среднем выше, чем у женщин. У мужчин, в отличие от женщин, развитию диабета способствовали лишний вес и артериальная гипертензия.

Источник: VladTime