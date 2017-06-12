Woman |

Исследователи из Northumbria University изучали влияние некоторых трав и запахов на настроение и память. Как выяснилось, мятный чай оказывает положительное влияние на память человека.

В ходе эксперимента 180 добровольцам было предложено ответить на вопросы анкеты, которые позволяли установить взаимосвязь между их настроением и напитком, который им предлагался в случайном порядке: мятный чай, ромашковый чай, горячая вода. Спустя 20 минут после чаепития участники эксперимента выполняли тесты на выявление особенностей их когнитивных функций, в том числе, измерялись и их мнемонические способности.

Результаты эксперимента показали, что мятный чай улучшает настроение и познавательные способности. По словам ученых, у тех испытуемых, которые пили мятный чай, наблюдалось улучшение долговременной и оперативной памяти, повышалась их активность. У тех добровольцев, которые пили ромашковый чай, наоборот, проявлялся седативный эффект: участникам эксперимента труднее было что-то вспомнить и быстро сконцентрироваться.

Источник: VladTime.ru