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Психологи из Чикагского университета в ходе исследований пришли к заключению, что одинокие люди становятся эгоцентричными. Исследования длились в течение 11 лет. В опытах приняли участие более 200 добровольцев в возрасте от 50 лет. Специалисты выяснили, что люди, пребывающие длительное время одни, очень быстро становятся эгоистами.

Также исследователи отметили, что людей озлобляет и длительное пребывание в соцсетях. Они заставляют человека раздражаться, завидовать и ощущать собственную неполноценность. Наиболее опасные в этом плане оказались Facebook и Instagram.

Сейчас эксперты ищут пути спасения людей от одиночества и интернет-зависимости.

Источник: VladTime