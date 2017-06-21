Woman |

Стало известно, что отличным образом влияет на похудение. Медики из Южной Кореи считают, что для этого необходимо хорошо высыпаться. Для доказательства своей теории ученые провели эксперимент.

Для этого они пригласили почти 2000 человек, возраст которых составлял 19-82 года. Специалисты измерили их рост и массу тела, а позже наблюдали за их сном, настроением и иными показателями.

Позже оказалось, что коэффициент веса у тех людей, которые в выходные спали на два часа больше, оказался меньше, нежели у испытуемых, уделявших сну мало свободного времени. По мнению исследователей, каждый час сновидений сокращает индекс массы тела на 0,12 балла.

Недостаточный сон у человека способствует ухудшению гормонального баланса и процессу обмена веществ. В дальнейшем это может привести к ожирению. Помимо этого, люди, чаще всего не высыпающиеся, больше других страдают ишемичной болезнью сердца и гипертонией.

Источник: VladTime