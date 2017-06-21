Ученые назвали самую "вкусную" группу крови для комаров
Ученые из Японии выяснили, что группа крови, которую больше всего любят комары – первая. Однако на их предпочтения влияет не только вкус крови, но и несколько других факторов.
Исследователи из Гамбии выяснили, что высокая вероятность быть укушенными комарами есть у беременных женщин. Дело в том, что живот будущей мамы имеет температуру на 1 градус теплее, нежели другие участки тела. Это усиливает потоотделение, а запах привлекает насекомых.
Также ученые отмечают, что комары реагируют и на любителей пива – по данным исследования, даже одна бутылка хмельного напитка может привлечь к вам насекомое.
Не менее важным является также цвет одежды. Американские ученые утверждают, что светлый цвет провоцирует насекомых намного меньше, нежели темный.
Источник: Обозреватель/Здоровье