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Ученые из Японии выяснили, что группа крови, которую больше всего любят комары – первая. Однако на их предпочтения влияет не только вкус крови, но и несколько других факторов.

Исследователи из Гамбии выяснили, что высокая вероятность быть укушенными комарами есть у беременных женщин. Дело в том, что живот будущей мамы имеет температуру на 1 градус теплее, нежели другие участки тела. Это усиливает потоотделение, а запах привлекает насекомых.

Также ученые отмечают, что комары реагируют и на любителей пива – по данным исследования, даже одна бутылка хмельного напитка может привлечь к вам насекомое.

Не менее важным является также цвет одежды. Американские ученые утверждают, что светлый цвет провоцирует насекомых намного меньше, нежели темный.

Источник: Обозреватель/Здоровье