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Если вы упорно не хотите стареть, налегайте на клубнику — она поможет сохранить молодость, в ней много витамина С – одного из важнейших антиоксидантов. Аскорбинка не только укрепляет иммунитет и бережет от простуды, но и защищает от появления ранних морщин.

В клубнике немало витамина А, который отвечает за здоровье слизистых оболочек и способствует молодости кожи. Чтобы бета-каротин усвоился, организму нужны жиры, так что заедайте клубнику йогуртом или сметаной.

Клубника полезна для сердца, ягода снижает уровень вредного холестерина в крови и защищают сосуды от бляшек.

Клубника помогает сохранить твердую память до самого преклонного возраста, а еще она повышает либидо. Дело в обилии цинка, который улучшает репродуктивную функцию у мужчин и женщин.

Между тем, черешня бережет фигуру, дает чувство сытости без лишних калорий, в этой ягоде содержатся вещества, улучшающие пищеварение и обменные процессы в организме. В черешне немало железа, которое отвечает за румянец, много витаминов группы В, которые заботятся о волосах и берегут кожу от воспалений и появления прыщей.

Выбираем и храним ягоды

Главный признак сладкой клубники – аромат. Если ягоды не пахнут, скорее всего, они окажутся кислыми. Слишком темный цвет может говорить о том, что ягоды обработали химикатами. Не стоит заранее отрывать от клубники хвостики. При контакте с кислородом разрушается большая часть аскорбинки. Храните клубнику немытой, так она пролежит дольше.

Чем темнее черешня, тем больше в ней витаминов. Поэтому красные сорта полезнее белых, зато светлые ягоды редко вызывают аллергию. У свежей черешни зеленая упругая плодоножка. У хорошей черешни глянцевая кожица. Матовый оттенок шкурки говорит о том, что ягоды залежались на прилавке.

Источник: LifeStyle