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Употребление кофе может стать ключом к борьбе с ожирением, предполагает новое исследование китайских ученых из Хуачжунского университета науки и технологии.

По словам специалистов, кофеин помогает сжигать калории, стимулируя выработку гормона окситоцина в головном мозге. Этот гормон влияет как на аппетит, так и на метаболизм, позволяя людям бороться с избыточным весом. В ходе испытаний эксперты давали мышам с ожирением большое количество кофеина, благодаря чему грызуны стали меньше есть и чаще бегать в колесе. Тем не менее, используемые в эксперименте дозы кофеина были очень высокими – 60 мг/кг, что эквивалентно 24-36 чашкам кофе для людей.

«Мы обнаружили, что кофеин значительно уменьшает потребление пищи и увеличивает активность мышей с ожирением, – говорит профессор Го Чжан. – Таким образом, терапия кофеином позволяет избавляться от избыточного веса как за счет сокращения потребления пищи, так и за счет увеличения расхода энергии».

Исследователи надеются, что полученные результаты могут привести к разработке таблеток на основе кофеина, которые будут бороться с ожирением.

Источник: Новости Ю