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Сбросить лишний вес для женщины, которая стремится выглядеть стройной и привлекательной - всегда задача номер один. И для этого достаточно вспомнить о жиросжигающих летних продуктах.

Такие продукты как имбирь, капуста, огурцы, малина, хрен и другие действительно помогают похудеть.

Принцип похудения достаточно прост: вы употребляете в пищу жиросжигающие продукты, которые в своем составе имеют витамин С, магний, метионин, таурин и йод. Весь этот набор элементов помогает активной выработке гормонов, в том числе, гормона роста, который и направляет весь ваш запас жира на рост волос, ногтей и деление клеток.

Имбирь

Однозначно первый приз мы отдаем лучшему жиросжигателю - имбирю.

В своем составе имбирь содержит гингерол и эфирные масла, которые ускоряют обмен веществ в организме и как следствие происходит сжигание жира. Эта пряность усиливает кровообращение и улучшает метаболизм.

Отличное начало дня для тех, кто хочет похудеть - имбирный чай. Он очень легок в приготовлении: нарубленный имбирь залить кипятком, добавить, немного меда и лимонного сока, дать настояться и можно пить.

Капуста

Данный продукт содержит клетчатку, которая улучшит ваше пищеварение. А также очистит организм от шлаков. Употребляя капусту в пищу, вы не только будете худеть, но и получите витамины и микроэлементы, которые так нужны худеющему организму.

Огурцы

Этот овощ на 95% состоит из воды, благодаря которой из организма вымываются токсины и шлаки. Нормализуется обмен веществ, что немаловажно для похудения.

В своем составе огурец содержит тартроновую кислоту. Так вот она и не дает превращаться углеводам в жиры. Попробуйте перед каждым приемом пищи съедать по 1 огурцу и сами увидите результат.

Малина

За счет высокого содержания витаминов малина освобождает клетки от жира. Этот продукт мочегонный и это способствует ускорению обмена веществ в организме. К тому же, в 100 г содержится всего 46 ккал. Малину можно употреблять в свежем виде, а также готовить смузи и добавлять в готовые блюда, например, утреннюю овсяную кашу.

Хрен

Специалисты диетологи утверждают, что хрен является мощным жиросжигателем. В этом продукте масса полезных углеводов, эфирные масла и фитонциды. Этот продукт острый, поэтому достаточно съедать в день до 5 г.

Источник: 4mama