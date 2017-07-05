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Ирис Оганесян - сертифицированный врач-диетолог. Через нее прошло огромное количество женщин и каждая — со своими проблемами.

«Женщины ко мне приходят с надеждой поправить, убавить, улучшить. Хорошо, если цель - избавиться от лишних пяти килограммов. Хуже, когда мои клиентки настолько ненавидят свое тело, что не могут видеть его даже в случайном отражении.

Причем такой поток негатива по отношению к себе случается и у тех, кто страдает лишним весом, и у откровенно худых. И вот это стремление к какому-то идеалу - опасная тенденция в нашем обществе!

Ведь большинство этих женщин — мамы! Они воспитывают детей, в частности, дочерей, который день изо дня слышат: «Я — толстая!», «Я — ужасная», «Я — некрасивая». Постепенно посыл внушается и детям, что в последствии может привести к нарушению пищевого поведения.

Вообще за фразой "хочу похудеть" стоит много боли - это отвержение и неприятие себя и своего тела.

Таким женщинам не нравится все тело, отдельные его части, не нравится, что организм требует пищи, не нравится задумываться о культуре питания в принципе.

Рядом с «хочу похудеть» всегда присутствует фраза: «Почему нельзя есть все подряд и быть худой, как моя подруга?».

В этом извечном недовольстве есть два ключевых момента. Первый - непонимание анатомо-физиологических особенностей своего организма. Мы, например, частенько забываем о костном скелете, который и определяет не только рост, но и ширину бедер, плеч, объем талии, лодыжек, запястья и т.д.

И второй момент - мускулатура. У каждой женщины своя степень развития мускулатуры, которая тоже сильно зависит от врождённых факторов. Изменить мышечную массу, конечно, можно, но до определенных пределов.

Все эти нюансы нужно знать, чтобы не только грамотно распорядиться своими природными данными и научиться адекватно смотреть на свою коплекцию, но и поддерживать себя в максимально гармоничном состоянии. Подчеркиваю! В своём собственном индивидуальном балансе!

Поэтому, когда женщина с крупным скелетом и хорошо развитым от природы мышечным каркасом пытается стать "тощей моделью" - это движение против ее собственной природы и добром никак не кончится.

И как только мы начинаем воевать с собой, уничтожать и истязать свое тело, мы удаляемся от главного фактора гармонии — принятия себя. Это просто факт. У женщин с нарушениями пищевого поведения есть полный комплект отвращения к себе самой, но полностью отсутствует способность любить себя.

Хочется уточнить, что «принятие» - не наплевательское отношение! Я не призываю питаться фаст-фудом и расползаться по дивану.

Принятие — это признание своих особенностей, уважение, любовь и забота о себе, своем организме и теле.

Мои клиентки отчаянно спрашивают: «Как?! Как любить, если тут жир, там ляжки, здесь бока?!». А вот здесь начинается самое важное! Выдыхаем и начинаем доверять своему телу!

На самом деле, с этим доверием мы рождаемся, но с годами теряем его за питанием по расписанию в детском саду, за «пока не доешь из-за стола не выйдешь!», за «еще две ложечки» и за «не съешь — не пойдешь гулять!».

Постепенно наша связь с собственным телом стирается, а вместе с этим и доверие к нему. Со временем у нас возникает уверенность: с нами что-то не так! И это "не так" нужно исправить. А теперь добавляем в такой коктейль «остроумные» комментарии взрослых о теле и комплекции ребенка. Результат — куча комплексов и масса времени и сил на их исправление.

Пубертат же для многих девочек вообще превращается в кромешный ад! Это период, когда идет естественный набор веса, организм готовится к взрослению и становлению женщиной. Для многих переходный возраст травматичен и даже взрослые женщины вспоминают о нём с болью. Сколько им приходится выдерживать критики и нападок в школе, дома, гостях, во дворе и кружках!

Кстати, у большинства моих клиенток именно тогда произошла "инициация" в мир взрослых женщин - первая диета. Тогда-то вечный двигатель страданий и запустился.

Что делать?

Вы должны постараться понять, что с вами происходит и начать возвращать доверие к своему телу. Успех не случится завтра. Но он случится. Это лишь вопрос времени.

Сейчас будет шок! Любые диеты, ограничения и спорт с целью похудеть - являются актом саморазрушения. Но даже из этого мрака есть выход. Постарайтесь внушить себе, что здоровое питание — не способ скинуть лишние килограммы, а признание своему организму в любви. Поверьте в то, что спорт нужен не для идеальной талии, а для здоровья в целом.

Поверьте, тело скучает по вашей заботе, уважении и любви! И вы способны вернуть себе радость жизни!