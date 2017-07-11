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Канадские ученые поставили под сомнение традиционную точку зрения о том, что овуляция у женщины происходит один раз в месяц. Они утверждают, что это явление может повторяться более одного раза за месяц.

Медики провели исследование, в котором приняли участие 63 женщины с нормальными менструальными циклами. В ходе исследования у 50 женщин овуляция произошла один раз, у 6 дважды, а у 7 ее не было вовсе. По мнению ученого Роджера Пирсона, до сих пор считалось, что на протяжении месячного цикла имеет место только одна волна роста, приводящая к одной овуляции, но детального анализа никто не проводил. «На самом деле у всех обследованных женщин было две волны, а у 30% - три», - заявил Пирсон.

По мнению специалистов, их открытие должно быть особенно интересно сторонницам методов естественной контрацепции, ведь овуляция более одного раза в месяц может стать причиной их невысокой эффективности.

Источник: VladTime