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Ученые назвали бытовые привычки, которые несут человеческому здоровью вред.

Первая такая привычка – это чтение в туалете. Медики уговаривают расстаться с этой привычкой и убрать из туалета книги и журналы, а также не брать с собой гаджеты. Любители почитать в туалете рискуют обзавестись геморроем.

Второе, что следует прекратить делать, это есть перед монитором и телевизором. Мозг отвлекается, не дает сигнал о насыщении. В результате человек всегда съедает больше, чем если бы ел без развлечения на экране.

Далее ученые обвинили скрабы и мочалки. Если применять их каждый день, защитный слой на коже сдирается. В результате организм становится легкой добычей инфекций.

Наконец, до добра не доводит и постоянная борьба с бактериями. Ведь чистящие средства вредят здоровью больше, чем небольшой слой пыли. К тому же, люди, помешанные на уборке, не отдыхают после работы, а продолжают тереть, чем подвергают себя риску переутомления.

Источник: MyJane