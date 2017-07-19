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Начинайте ваш день с кружки теплой воды с соком половины лимона. Ибо теплая вода с лимоном:

Укрепляет вашу иммунную систему

В лимонах много витамина C и калия. Витамин C помогает вашему организму противостоять простудным заболеваниям, а калий стимулирует деятельность мозга, нервную систему, а также нормализует кровяное давление.

Приводит в норму кислотно-щелочной баланс

Лимоны – невероятно щелочная пища, верьте или нет. Да, сами по себе они кислые, но внутри нашего тела они становятся щелочными (лимонная кислота, усвоенная нашим телом, не повышает кислотность внутри организма). Ну а как знают все адепты здорового образа жизни, правильный кислотно-щелочной баланс тела – ключ к крепкому здоровью.

Помогает сбросить вес

Лимоны богаты волокнами пектина, уменьшающими ваше чувство голода. Кроме того, исследования доказывают, что люди, сделавшие свою диету более щелочной, быстрее сбрасывают лишний вес. Ну и кроме того, мой опыт подсказывает, что когда я начинают день с правильных поступков, это помогает мне и прожить его правильно.

Способствует пищеварению

Теплая вода стимулирует деятельность желудочно-кишечного тракта, и в особенности – перистальтику, волны сокращений мускулов желудка и кишечника, перемещающих по ним пищу и выводящие отходы жизнедеятельности. К тому же лимоны и лаймы богаты витаминами и минералами, помогающими понизить уровень токсинов в пищеварительной системе.

Является мягким природным мочегонным

Лимонный сок помогает нам вымывать из организма всяческие ненужные вещества, так как он способствует увеличению выработки мочи в нашем организме. Ну а то, что вы быстрее избавляетесь от токсинов, помогает вам сохранить ваше здоровье в целом, и здоровье мочевыводящей системы – в частности.

Способствует здоровью кожи

Витамин C помогает нашему организму разглаживать морщинки и избавляться от пигментации. К тому же лимон с теплой водой очищает нашу кровь от токсинов, что, в свою очередь способствует здоровью кожи. Борется с обезвоживанием организма. Эта кружка жидкого здоровья не только полна витаминов и минералов, но и помогает вам начать ваш день с приема большого количества жидкости внутрь, что предотвращает обезвоживание организма (что очевидно), и борется с усталостью надпочечников. Когда ваше тело обезвожено или сильно обезвожено (что и ведет к усталости надпочечников), оно не может выполнять все свои функции должным образом, что, в свою очередь, ведет к накоплению токсинов, стрессу, запорам, и ко многим другим неприятным вещам.

Ваши надпочечники – две небольшие железы, которые вместе с щитовидной железой наполняют ваш организм энергией. К тому же они выделяют важные гормоны, включающие альдостерон.

Альдостерон – гормон, регулирующий содержание воды в организме, а также концентрации определенных минералов (того же натрия), помогая вам с большей эффективностью избегать обезвоживания. Ну и напоследок, эти железы напрямую влияют на нашу стрессоустойчивость. И потому старайтесь избегать обезвоживания, и в особенности сильного обезвоживания, любой ценой!

Привыкнув начинать свой день с кружки теплой воды с лимоном, мы можете сделать этот день куда лучше. И не удивляйтесь, если после подобной регулярной практики вы начнете видеть вашу жизнь в совершенно новом свете.

Рецепт невероятно простой – кружка теплой (не горячей) воды и сок половины лимона.

Источник: Healthy Style