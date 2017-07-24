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Одна из самых безопасных и вкусных монодиет — это арбузная диета. С помощью этой сладкой и сочной ягоды можно, судя по отзывам, сбросить до 10 лишних килограмм всего за неделю. И все это — в домашних условиях, без дополнительных процедур и усилий над собой.

Безусловно, как и любая другая серьезная чистка организма, диета на арбузе требует предварительной подготовки. Прежде чем приступать к ней, узнайте обо всех особенностях, правилах и подводных камнях. И обязательно проконсультируйтесь с семейным врачом или врачом-диетологом.

Как правильной питаться на арбузной диете: 2 правила

Первое, на что следует обратить внимание, — склонность к аллергическим реакциям. Эта монодиета вам подойдет, если вы уже не первый год ешьте в сезон арбузы, и организм не «выдает» вам неожиданных реакций в виде сыпи, расстройства желудка, покраснений кожи или плохого самочувствия.

Второе золотое правило диеты на арбузе — малый срок. Такая чистка — все же большой стресс для организма. Потому 5-7 дней — это максимальной срок, который можно просидеть на арбузах без вреда для здоровья.

Меню арбузной диеты: сколько и как часто есть?

Казалось бы — чего тут сложного: на ближайшую неделю у вас в меню только одно блюдо — арбуз. Диета, тем не менее, предусматривает определенные нормы.

В сутки вы можете съедать не более 1 кг арбузов на 10 кг собственного веса. Например: исходный вес — 70 кг, в день можно съесть 7 кг арбуза. Количество кажется невероятным, но арбуз — не самая питательная пища, так что не сомневайтесь: влезет. Пить на арбузной диете можно только чистую воду в неограниченных количествах. Хотя обычно после этой водянистой и сочной ягоды дополнительной потребности в жидкости не возникает.

Плюсы и минусы арбузной диеты

Главное, из-за чего мы так любим арбузную диету, — это ее высокая эффективность в короткие сроки. Еще один из больших плюсов диеты на арбузе — это легкая переносимость. Чувства голода практически не будет, и если однообразие вам не надоедает — все пройдет отлично.

Не менее важно то, что питаясь арбузами, вы обогащаете организм. Фолиевая кислота — один из главных «женских» витаминов и полезные микроэлементы не вымываются, а, наоборот, поступают в больших количествах. При этом шлаки и токсины успешно выводятся — их попросту «вымывает» арбуз.

Поговорим и о минусах

Как бы ни была хороша арбузная диета, отзывы свидетельствуют, что подходит она не всем. Если в первые же дни вы почувствовали себя нехорошо, лучше остановиться. С осторожностью такой эксперимент нужно проводить тем, у кого бывали проблемы с желчным пузырем, почками или мочевыводящей системой в целом, ведь арбуз — сильное мочегонное средство. Арбузная диета также не показана диабетикам.

Еще раз хотим обратить ваше внимание - перед тем, как "садиться" на любую диету следует проконсультироваться с семейным врачом или врачом-диетологом!

Источник: ЛИЗА