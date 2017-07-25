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Исследование ученых из университетов Юты и Вирджинии в США завершилось вердиктом специалистов о том, что для крепкого здоровья у людей важно наличие ощущения счастья. «Счастливые люди обычно здоровее остальных», — процитировало специалистов издание The Daily Mail.

Проанализировав данные, добытые в ходе нескольких исследовательских проектов, авторы новой работы констатировали: ощущение счастья улучшает работу сердца и иммунной системы организма. Люди, которые часто испытывают «приливы счастья», живут дольше и реже страдают от заболеваний, убедились ученые.

«Для здоровья важно соотношение уровня счастья, стресса и показателей депрессии. Если счастье значительно перевешивает, то организм не теряет способности бороться с инфекциями и восстанавливаться после повреждений», — приводится в публикации мнение научных работников.

Ранее ученые из Университета Калифорнии заявили после проведенного ими расследования, что счастье для многих современных людей становится все более абстрактным понятием – по сравнению с предыдущими поколениями они испытывают гораздо более значительную неудовлетворенность своей жизнью. Специалисты пояснили, что несколько десятков лет назад позитивные эмоции людей были тесно связаны с ощущением счастья на текущий момент времени, а глубокое удовлетворение – с ощущением счастья в долгосрочной перспективе. Но в наше время люди стали оценивать свое настоящее более скептично и гораздо более мрачно – свое будущее.

Авторы новой работы утверждают, что современным людям свойственно связывать счастье с социальными аспектами, прежде всего, с материальным достатком. Однако, отмечают они, способность быть счастливым не зависит от социальных факторов – она, прежде всего, обусловлена мышлением человека.

Каждый из нас в конечном итоге сам решает, счастлив он или нет, подчеркнули ученые.

Источник: Новости Ю