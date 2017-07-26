Woman |

Организм всегда дает знать своему владельцу о каких-то неполадках в работе внутренних систем, посылая те или иные сигналы тела. Это могут быть, например, дискомфортные, болезненные ощущения. А могут быть и внезапные пищевые прихоти. Нередко они возникают из-за нехватки определенного вещества, а иногда свидетельствует о начале серьезного заболевания.

По словам ученых, если человека резко потянуло на сладкое, соленое, кислое или острое, это может говорить о развивающейся болезни.

Исследователи рассказали, что пристрастие к сладкому может появиться на фоне нервного или умственного перенапряжения. Глюкоза активно участвует в выработке гормона стресса - адреналина. При стрессе сахар расходуется быстрее, и организм постоянно требует новые порции.

Если пища все время кажется недосоленной, и человеку все время хочется соленого, то это может быть признаком не только «интересного положения» у женщин, но и сигналом воспаления или появления нового очага инфекции в организме. Чаще всего это проблемы, связанные с мочеполовой системой: цистит, простатит, воспаление придатков. Тяга к соленому может говорить и о снижении иммунитета.

При нарушении липидного обмена часто может возникать потребность в остром. Это может означать, что у человека «ленивый желудок», он медленно переваривает пищу, а жгучие специи и пряности как раз стимулируют пищеварение.

Если человеку захотелось съесть что-нибудь кислое, это может быть признаком гастрита с недостаточной секреторной функцией, когда желудочный сок имеет пониженную кислотность.

Источник: комментарии