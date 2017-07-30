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Пауло Убиратан, главный врач из бразильского города Пуэрто Алегре, в интервью местному телеканалу рассказал такое, после чего он стал мировой знаменитостью.

А именно в интервью доктор опроверг все считавшиеся ранее незыблемыми постулаты, касающиеся здорового образа жизни. Врач считает, что зачастую все то, о чем говорят как о полезном для организма, на самом деле ничего кроме вреда ему не приносит.

Убиратан уверен, вегетарианство вредит человеку, а упражнения для сердечно-сосудистой системы вовсе не продлевают жизнь, а наоборот — сокращают ее.

Бразильский доктор говорит: "В сердце заложен запас прочности для выполнения определенного количества мышечных сокращений. Не растрачивайте их на упражнения. Ваш период жизни истечет независимо от способа использования сердечных сокращений. Это все равно, что говорить, будто вы можете продлить жизнь своему автомобилю, гоняя его на повышенной скорости".

Философия Убиратана проста — не нужно ничего делать, если ничего не болит.

Можно есть жареное, пить пиво и вино, активно заниматься сексом, есть мясо и главное — не особенно напрягать тело какими бы то ни было физическими нагрузками.

Кроме того, врач из Бразилии привет такие "железные": аргументы: "Если бы постоянная ходьба была полезна, почтальоны были бы бессмертны. Касатки всю жизнь плавают, едят рыбу и пьют воду, и, несмотря на это они толстые. Зайцы бегают и прыгают без остановки, но живут не более 15 лет. Черепахи не бегают и ничего не делают, однако живут 450 лет".

"Шоколад вреден?" Убиратан: "Что есть шоколад? Шоколад есть какао. Еще один представитель растительной пищи. Хороший продукт питания для счастья. Жизнь вообще не должна быть путешествием к гробу с намерением прибыть к нему в добром здравии, с привлекательным и хорошо сохранившимся телом.

Лучше всего начать путь с пивом в одной руке и бутербродом в другой и закончить его вдоволь "назанимавшись" сексом, с полностью уставшим, использованным телом, крича: Ура! Спасибо! Оно того стоило! Прекрасное путешествие!"

Источник: лапти.инфо