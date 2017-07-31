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Оксфордские исследователи опросили 846 человек и пришли к выводу: ночные кошмары связаны не только с общим уровнем тревожности, но и с продолжительностью сна. Те, кто спит больше девяти часов подряд, чаще сталкиваются со страшными снами. Употребление алкоголя и физическая активность, наоборот, оказались «невиновны».

По словам авторов работы, ночные кошмары чаще всего исследуются как симптом посттравматического стрессового расстройства — состояния, возникающего после тяжелых психотравмирующих ситуаций. Его зачастую диагностируют у ветеранов войн или у людей, перенесших длительные болезни.

Новая работа посвящена исследованию особенностей кошмарных снов в общей популяции.

Исследование проводилось в форме онлайн-опроса. Ученые разработали «шкалу тяжести кошмаров» (Nightmare Severity Scale). Она включала вопросы о частоте кошмарных снов на протяжении последних двух недель, о том, насколько пугающими были сны и в какой мере они мешали человеку сосредоточиться на делах днем. Также в опросе использовалась существующая шкала депрессии, тревожности и стресса DASS. Кроме того, все участники опроса заполнили анкету, выявляющую наличие посттравматического стрессового расстройства.

Цель исследования заключалась в том, чтобы выявить наиболее распространенные причины ночных кошмаров. В итоговый тест вошли вопросы о том, как часто люди в последнее время испытывали стресс и с какими типами событий он был связан. Также участников спросили об уровне их тревожности в различных ситуациях, о средней продолжительности сна, частоте случаев бессонницы, наличии опыта галлюцинаций или деперсонализации (расстройства самовосприятия). Отдельные вопросы были посвящены физической активности и употреблению алкоголя.

Ученые пришли к выводу: чаще всего ночные кошмары сопутствуют высокому уровню тревожности, а также деперсонализации и галлюцинациям. Неожиданной оказалась связь между кошмарами и большей продолжительностью сна. Эта связь сохранялась вне зависимости от уровня стресса в жизни и наличия посттравматического стрессового расстройства. По мнению авторов статьи, долгий сон подразумевает увеличение количества и продолжительности циклов фазы быстрого сна (REM-sleep). Считается, что самые запоминающиеся сны мы видим в ходе последних циклов этой фазы.

Авторы статьи считают, что необходимы дальнейшие исследования особенностей сна в общей популяции. По их словам, исследование имело ряд серьезных ограничений. Например, сам формат онлайн-опроса о снах и ночных кошмарах мог привлечь в основном тех, кто испытывает проблемы со сном.

Источник: соцпортал