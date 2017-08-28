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Китайские ученые разработали контрацептивную вакцину, которая будет предназначаться для мужчин. Такие инъекции по своей эффективности в предупреждении беременности могут сравниться с противозачаточными таблетками для женщин.

Ученые из Китая сообщают, что ежемесячные инъекции тестостерона временно блокируют выработку спермы и, как ожидают эксперты, могут в корне изменить контроль над рождаемостью. Клинические испытания вакцины проводились на территории Китая, и из ста мужчин, которые получали уколы, ребенок родился только у одного.

Через полгода после прекращения инъекций выработка сперматозоидов возвращалась к нормальному уровню. По словам медиков, инъекции предоставят парам возможность выбора и позволят мужчинам разделить ответственность за использование противозачаточных средств.

Источник: Свежий Ветер