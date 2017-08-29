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В результате проведенного исследования ученые из США заявили о том, что употребление дыни снижает риск появления инсульта или рака.

Содержащиеся в дыне минералы позитивно влияют на здоровье человека. Например, аденозин действует как антикоагулянт и предупреждает возникновение сердечных и мозговых заболеваний, связанных с тромбообразованием в сосудах и артериях. Также в дыне содержится калий – минерал, который помогает контролировать давление.

Помимо этого, дыню отличает повышенный уровень каротиноидов, что помогает предупредить возникновение рака. В состав ее плодов входит и витамин А, называемый также "витамином молодости". Он защищает целостность кожи и слизистых оболочек, крайне важен для нормального зрения и крепкого иммунитета, пояснили эксперты.

Источник: НаПенсии