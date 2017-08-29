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Компания Google объявила о начале разработки сервиса, который поможет пациентам, подозревающим у себя клиническую депрессию.

Основные симптомы этого расстройства называют «депрессивной триадой»: к ней относятся постоянно сниженное настроение, нарушения мышления и двигательная заторможенность.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, депрессией страдают более 300 миллионов человек по всему миру.

Пользователям, направившим в Google запрос «клиническая депрессия», поисковик предложит пройти специальный опросник PHQ-9 (Patient Health Questionnaire). Он создан на основе американского диагностического руководства по психическим расстройствам DSM-IV. Вопросы позволят оценить девять базовых диагностических критериев клинической депрессии.

Разработчики подчеркивают, что результат онлайн-теста нельзя считать окончательным диагнозом. Он может лишь послужить рекомендацией для обращения к врачу. По словам представителей Google, тест повысит уровень осведомленности пользователей о психических расстройствах. Тем, кто после прохождения теста решит посетить врача, опросник поможет выстроить диалог со специалистом и описать свои ощущения.

Исследования показывают, что люди все чаще предпочитают не обращаться к врачу, а вместо этого искать симптомы заболеваний в поисковых системах. В 2015 году 21% опрошенных британцев сообщили, что пытались сами поставить себе диагноз с помощью Интернета. Хотя онлайн-серфинг не заменяет консультацию врача, в дальнейшем эта привычка, вероятно, будет распространяться.

Источник: Соцпортал