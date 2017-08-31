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Здоровый сон — залог полноценной жизни. Но как часто мы пренебрегаем необходимостью обеспечить своему организму полноценный отдых. И вместо того, чтобы разобраться в причинах беспокойного сна, мы предпочитаем просто пить лекарства.

А ведь причины могут быть самыми разными: жесткость матраса, высота подушки, пижама, а точнее, само ее наличие … Достаточно будет просто отказаться от одежды!

1. Регулируется температура тела

Есть несколько основных причин, почему всем нам стоит по возможности отказаться от одежды, когда приходит время ложиться спать. Одна из них — это баланс температуры тела: когда мы спим голышом, температура регулируется более естественно. Излишнее повышение температуры тела — одна из причин беспокойного сна.

2. Вырабатывается гормон сна

Как ни трудно в это поверить, ученые доказали, что сон без одежды повышает уровень гормона сна — мелатонина. Здоровый баланс этого гормона в организме — залог крепкого сна и хорошего настроения по утрам. К слову, на выработку мелатонина также влияет освещение и температура воздуха в комнате: в идеале нужно спать в полной темноте и при температуре не выше 21°C.

3. Укрепляет отношения

Сон без одежды положительно сказывается и на отношениях межд партнерами — делает их более раскованными, естественными. Когда любимый человек спит рядом обнаженным, в организме повышается уровень окситоцина, который иногда также называют гормоном секса. Он также положительно влияет на качество сна — дарит нам чувство расслабленности и довольства жизнью.

4. Баланс гормона стресса

Кортизол — также известный как гормон стресса — влияет на многие процессы, происходящие в нашем организме. Если вам слишком тепло под одеялом — уровень кортизола возрастает. Вы можете даже не заметить этого. Однако на следующий день вы будете испытывать необычно сильный голод, нервничать и ощущать себя не в своей тарелке. Однако, если спать без одежды, то шанс, что температура тела и уровень гормона стресса останутся в норме, значительно возрастет.

5. Жизнь в тонусе

Отсутствие одежды во время сна положительно скажется и на кровообращении — ничто нигде не жмет и не перекручивается. Это поможет сделать сон более здоровым и в целом улучшит ваше самочувствие.

Сон — очень важный и очень сложный процесс, и если вам бывает трудно уснуть, не спешите глотать таблетки. Попробуйте поменять матрас, отрегулировать освещение и, конечно, отложить в сторону пижаму и ночную рубашку.

Источник: новостиЮinfo