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Группа исследователей из Университета Эразма сообщила в четверг, что собранные ими статистические данные позволяют достаточно уверенно оценить «потолок» продолжительности жизни человека. По мнению ученых, он не зависит от качества питания, медицины и вообще от уровня жизни.

Статистическая выборка, послужившая основой для столь масштабных выводов, насчитывает 75 тысяч человек, умерших в последние тридцать лет. Возраст всех «участников» к моменту смерти был точно известен.

За последние тридцать лет средняя продолжительность жизни ощутимо выросла. Количество людей, доживших до 95 лет, за это время почти утроилось. Тем не менее предельный возраст, которого удалось достичь долгожителям, остался без заметных изменений. Люди в среднем живут дольше, но максимальный возраст при этом практически не изменяется.

По словам профессора Джона Эйнмала, женщины могут дожить до 115,7 лет, а мужчины чуть меньше — до 114,1 лет.

Перешагнуть этот рубеж удается лишь очень немногим рекордсменам, вроде француженки Жанны Кальман, дожившей до 122 лет. Существование таких рекордов затрудняет статистику, но радикально изменить ее результаты не может.

Авторы исследования обещают опубликовать подробную статью в солидном рецензируемом журнале «в течение следующего месяца или около того». Это обстоятельство пока не позволяет принимать их результаты за полноценную научную работу, но, в целом говоря, они выглядят вполне правдоподобно.

Источник: соцпортал