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Спросите у десяти человек, что такое счастье, — и получите совершенно разные ответы, ведь каждый видит его в чем-то своем. Для одного — это время в семейном кругу, другой возлагает все надежды на деньги, третий рвется путешествовать. Но часто бывает такое, что мы имеем все, о чем мечтали, — и все равно не чувствуем себя счастливыми. Как же впустить счастье в собственную жизнь?

ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ

Хотите чувствовать себя счастливым? Найдите работу, приносящую удовольствие. Если хобби и увлечения перерастают в профессию и дело всей жизни — успех в 99% случаев гарантирован. Практически все великие люди были буквально влюблены в то, чем занимались. А если мы заставляем себя работать, то каждый будний день просыпаемся несчастными. Проверить, занимаетесь ли вы любимым делом, поможет тест: представьте, что вы выиграли миллион. Что будете делать? Если первым делом в голову пришла мысль «Уволюсь» — значит, эта работа точно не приносит вам удовольствия. Может, чтобы стать счастливым, стоит ее сменить?

ПОМОГАТЬ ДРУГИМ

Всем людям приятно получать что-то от окружающего мира. Помощь и поддержка друзей дают возможность почувствовать себя нужным и важным. Но мало кто знает: «обратный ход», когда вы поддерживаете или помогаете тем, кто в этом нуждается, несет в себе еще больший энергетический заряд! Делая бескорыстно добрые дела, человек наполняется энергией изнутри. Возьмите себе за привычку хотя бы раз в месяц делать доброе дело — и увидите, как изменится жизнь.

РАДОВАТЬСЯ МЕЛОЧАМ

С возрастом многие теряют способность искренне радоваться жизни. Но если вы привыкли во всем видеть негатив, счастье вам не улыбнется. Поверьте: у каждого есть поводы для радости, просто в череде проблем мы их не замечаем. И это надо исправлять! Как? Очень просто: по дороге домой думайте не о том, как сильно устали, а о том, что хорошего произошло за день. Если возьмете себе за привычку хотя бы раз в день находить повод порадоваться и улыбнуться, в вашей жизни начнет преобладать позитив.

ИСКАТЬ ПОЛЬЗУ

Часто мы настолько зацикливаемся на проблеме, что перестаем видеть пути решения. С таким подходом сложно быть счастливым, ведь жизнь непредсказуема, и черные полосы — ее неотъемлемая часть. Так что даже если все идет не по плану, научитесь не просто принимать ситуацию, а искать и извлекать пользу. Вас уволили с работы? Но теперь вы свободны от подъемов в 6 утра, а главное — можете найти работу своей мечты. Помните: «Все, что ни делается, — к лучшему!».

ПРИНИМАТЬ СЕБЯ

Если вы недовольны своей внешностью или собой как личностью — не сможете чувствовать себя счастливым. Нужно четко осознать, что все люди разные, и вы не обязаны меняться лишь потому, что отличаетесь от окружения или кому-то не нравитесь. Постоянно комплексуете из-за курносого носа или веснушек на лице? Но ведь именно они делают вас особенными. Когда вы полюбите свои «особенности», многие проблемы исчезнут сами собой.

ВЫБИРАТЬ ОКРУЖЕНИЕ

Наверняка каждый слышал фразу: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Конечно, не стоит безоговорочно судить человека по его окружению, но доля истины в высказывании есть. Если ваша подруга без конца жалуется, как она несчастна, а знакомый сетует на вселенскую несправедливость — вы тоже начнете видеть мир в черных красках. Попробуйте «почистить» свое окружение. Если человек приносит в вашу жизнь только негатив — стоит свести к минимуму общение с ним.

СЛУШАТЬ СЕБЯ

Прекрасно, если вы отличный семьянин, стараетесь реализовать мечты своей семьи и всегда думаете о близких. Но важно в погоне за желанием угодить окружающим не потерять себя. Научитесь слышать себя и удовлетворять собственные потребности — конечно, не в ущерб близким. Абстрагируйтесь от внешнего мира и спросите себя: «Чего хочу именно я?» Честно ответьте себе на вопрос, и постарайтесь удовлетворить свое желание. Возможно, вы уже 100 лет не были на рыбалке, которую так любите, или хотите сходить на СПА-процедуры.

ГОВОРИТЬ «СПАСИБО»

Счастливый человек — это, прежде всего, благодарный человек. Научитесь благодарить судьбу за любые предоставленные возможности, за все, что она вам дарит. Возьмите себе за привычку каждый день перед сном находить хотя бы одну вещь, за которую вы от чистого сердца можете сказать «спасибо». Неважно, что это будет — может, вы поблагодарите этот день за хорошую погоду или за то, что смогли насладиться пением птиц, встретились со старым знакомым или вас повысили. Если ежедневно будете говорить «спасибо», со временем дни заиграют яркими красками, а счастье поселится в вашей жизни.

Источник: Healthy Style