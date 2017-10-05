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Сколько сил уходит на то, чтобы избавиться от лишних килограммов. В ход идет все: диеты, пилюли, сложные физические упражнения и т.п. А ведь издавна подмечено, что для того, чтоб похудеть, необходимо верно питаться и не переедать.

Если вы решили в очередной раз взять себя в руки, направьте внимание на то, какие продукты сжигают жиры и непременно должны находиться в вашем рационе.

Курятина

Куриное мясо является красивым источником животного белка — питательного и легкоусвояемого. Но сразу с этим в курятине не достаточно калорий, вот поэтому ее можно смело употреблять для похудения, даже при соблюдении самых жестких диет. Это нежное мясо считается поставщиком витаминов группы В и железа. В особенности курятину стоит есть тем, у кого имеются трудности с работой нервной и сердечно-сосудистой систем.

Творог

Вместе с мясом, творог также богат животным белком, который просто нужен для обычной работы органов, мускул и тканей. Еще этот продукт славится огромным количеством кальция, а он, как понятно, нужен для обычного роста зубов, ногтей и волос. Кальций в твороге особый, потому что он, не считая основного собственного предназначения, еще помогает сжигать жиры.

Рыба

Все диетологи без исключения рекомендуют желающим похудеть есть рыбу, и лучше дважды в неделю. Вы уже наверное понимаете, что хоть какой вид рыбы богат такими кислотами, как Омега-3 и Омега-6. В целях похудения они важны тем, что помогают сделать верный жировой обмен, также защищают сосуды и капилляры, помогают организму совладать с депрессией и даже препятствуют развитию рака.

Яблоки

Подтверждено, что яблоки понижают уровень холестерина в крови, а еще, за счет огромного количества волокон, нормализуют работу кишечного тракта, помогают при запорах, содействуют выведению из организма шлаков и токсинов. А еще этот смачный сочный фрукт как нельзя лучше подходит для проведения разгрузочных дней.

Источник: Healthy Style