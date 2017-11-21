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Восток — мировой кладезь мудрости. Доктор Шигеаки Хинохара прожил счастливых 105 лет и работал в клинике до последнего дня.

Его рекомендации для счастливой жизни наполнены легкостью, простотой и безграничным милосердием. Читай советы для жизни от доктора Хинохары, восхищайся и учись.

Секрет счастливой жизни

Веселись!

Ощущение радости приносит больше пользы, чем сон и еда. Вот как пишет об этом доктор Хинохара: «Человек получает энергию не из еды или сна, а из веселья. Помните, в детстве, если нам было весело, мы забывали поесть, и сон нам был не нужен. У взрослых то же самое. Не стоит изнурять свое тело излишне жестким режимом питания или сна».

Питайся правильно!

Секрет долголетия японца — в умеренном потреблении пищи. Чашечка кофе с утра, молоко или апельсиновый сок с оливковым маслом — вот и весь завтрак. Обед можно пропустить или сделать его минимальным. Если ты занят полезным делом, еда тебе не нужна.

На ужин лучше ешь овощи, рыбу с рисом. Употребление мяса нужно ограничить, дважды в неделю по 100 грамм вполне достаточно, считает доктор.

Планируй наперед

Заполняй блокнот планами на будущее. Мысли материальны — когда думаешь о будущем, нет времени оглядываться в прошлое и печалиться над проблемами.

Распространяй знания

Шигеаки Хинохара проводил минимум 150 лекций в год. Длительность каждой — до полутора часа, и всё это время он читал их стоя.

Врачи не могут вылечить всё!

«Когда врач рекомендует вам сдать какие-то анализы или сделать операцию, спросите его, стал бы он советовать то же самое своим детям, жене или другим родственникам?»

Это утверждение доктора имеет сильный подтекст. Коммерческая медицина перестала быть панацеей. Зачем человеку лишние страдания, если она не может его вылечить? Иногда любимая музыка или животные помогают лучше, чем опытные врачи.

Не жалей себя!

Физические нагрузки необязательно выполнять в спортзале. Пешие прогулки, велосипед, лестница вместо лифта — это намного лучше чем ничего. Диван — злейший враг, отдыхать нужно активно. В свои 105 лет Хинохара перешагивал сразу две ступеньки, заставляя мышцы работать.

Читай!

Найди свою книгу для вдохновения. Пусть она поможет определить цель в жизни. Доктор советует «Аббата Фоглера» Роберта Браунинга: «Надо ставить перед собой большие цели в искусстве и в жизни. Если вы собираетесь нарисовать круг, он должен быть таким огромным, чтобы и за всю жизнь не закончить. Нам видна только часть этого круга — дуга, а остальное за пределами нашего зрения и нашей жизни».

Боль — не приговор!

В современных больницах должно быть больше веселья: музыки, танцев, животных. Художественная терапия помогает лучше лекарств. Переключи внимание с боли на что-то интересное, сразу забудешь о ней.

Переоцени ценности

В погоне за материальным обогащением человек забывает о главных вещах — любви, заботе, милосердии. Слова мудреца по этому поводу: «Помните: никто не знает, когда пробьет его час. С собой всё это не унесешь».

Наука как искусство

Научными формулами и заумными фразами помочь человеку невозможно. Болезни тесно связаны с человеческой душой. Все люди разные, и подход к лечению должен быть индивидуальным.

Будь готов к неожиданностям

Наше тело способно творить неимоверные вещи. Шигеаки Хинохара рассказал удивительную историю о том, как он попал в плен и полагался только на собственные силы. Любовь и уважение к своему телу поможет преодолеть любые физические испытания.

Найди учителя

Найди образец для подражания. Всеми силами старайся превзойти его. Героем для Хинохара был его отец, позже он вдохновлялся другими личностями: «Когда я оказываюсь в трудном положении, я стараюсь представить себе, что бы эти люди сделали на моем месте».

Жить долго — это прекрасно!

Наслаждайся жизнью каждую минуту, каждое мгновение. Пусть новый день будет лучше предыдущего. Помни про других, после 60 лет помогай всем по мере возможности. Не нужно требовать ничего взамен. То, что ты жив, и есть наивысшей платой.

Доктор Шигеаки Хинохара скончался 18 июля 2017 года. Он оставался президентом Международной клиники Святого Луки в Токио до самой смерти и продолжал принимать пациентов. В его блокноте страницы были заполнены на 5 месяцев вперед. Ему было 105 лет. Человек с большой буквы! Светлая ему память.

Источник: Так просто!

Фото: pixabay