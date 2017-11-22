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Когда локоны становятся тусклыми, ломкими, замедляют свой рост, мы начинаем пользоваться различными масками для здоровья волос. Да, конечно, маски – хороший способ добиться внешних улучшений, однако если вы хотите стойкого результата, то укреплять волосы стоит изнутри, то есть – наладить правильное питание.

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ БЫСТРОГО РОСТА ВОЛОС?

Самые полезные вещества, влияющие на здоровье, а, значит, и на рост волос, это белки, неочищенные углеводы и полезные жиры. Кроме того, в состав продуктов должны входить витамины группы В, витамин Е, витамин С и витамин А. каждый по-своему, все эти витамины способствуют тому, чтобы ваши локоны эластичными, блестящими и здоровыми. Не меньшее значение имеют и микроэлементы: магний, кремний, цинк, железо, медь, фосфор. Мы приведем список продуктов, в которых есть эти вещества. Обязательно включите их в свой рацион, и через несколько недель ваши волосы поразят вас своим здоровым видом. К тому же, они будут быстро расти!

Орехи, семечки. Отличный источник витамина Е, насыщенных жирных кислот, цинка и селена.

Листовые овощи. Любая зелень с огорода полезна вашим волосам: в зеленых овощах много кальция, магния, железа, витаминов А и С.

Мясо птицы. В нем содержится легко усвояемый белок, необходимый для построения клеток волос. Помимо этого, в мясе птицы достаточно железа.

Злаки. Полюбите каши, проросшую пшеницу и отруби: зерновые являются основным источником витаминов группы В.

Морепродукты и рыба. В них масса фосфора, цинка, а в жирной рыбе – полезных омега-3 жирных кислот.

Любые овощи, но особенно – морковь и свекла. В них содержатся витамины группы В, витамин С и калий.

Растительные масла, особенно – оливковое. Заправляйте свои блюда растительными маслами: в них есть так необходимые для роста волос витамины А и Е.

Яйца. Они являются ценным источником белка и витаминов группы В.

Молочные продукты. Ваши локоны будут быстрее расти, если вы введете в свой рацион «молочку»: в ней много кальция, ответственного за рост и укрепление волос.

Бобовые продукты. Употребляя их, вы укрепите свои волосы: все бобовые – отличный источник железа и цинка.

Источник: Мой ребенок

фото: pixabay