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Пессимизм чаще всего рассматривается как недостаток характера, но исследовательская группа американских психологов во главе с Джулией Норм пришли к заключению о том, что для многих людей именно пессимизм является лучшим средством адаптации в окружающей их обстановке.

В тех случаях, когда действительность оказывается слишком жесткой и стрессовой, негативное мышление становится защитной реакцией, защищающей психику от травмирующего эффекта сильного беспокойства и тревоги, утверждает Джулия Норм. Именно пессимизм помогает людям сохранять благоразумие и трудоспособность в трудных обстоятельствах: они понимают, что ситуация не изменится к лучшему и нужно как-то приспосабливаться к реальности, а не ждать чудес.

В отличие от оптимистов, которые зачастую избегают любых ситуаций, доставляющих дискомфорт, пессимисты не боятся трудностей, так как негативное мышление делает их готовыми к принятию многообразных проблем, пишет доктор Норм.

Общая беда пессимистов в том, что общество и массовая культура не готовы считать заявления людей о своих негативных переживаниях нормой – подобное мироощущение осуждается. По этой причине пессимисты вынуждены постоянно контролировать себя, что лишь усиливает их подверженность эмоциональному негативу.

Источник: Lady Health

фото: pixabay