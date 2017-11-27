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Занятия спортом помогают не только сжигать калории: недостаточное количество физических нагрузок оказывает более серьезное влияние на ваше здоровье, чем вы думаете.

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОИСХОДИТ?

Вы начинаете есть вредную пищу

Большинство фитнес-блогеров не только усиленно занимаются в зале, но и правильно питаются. Может показаться, что это их осознанный выбор, но на самом деле при регулярных физических нагрузках организм нуждается в здоровой пище. Это так называемый эффект переноса — улучшение в одной сфере жизни автоматически вызывает улучшение в другой. При отсутствии нагрузок ваше тело не нуждается так сильно в питательной пище, поэтому ее заменяют не самые полезные, но вкусные чипсы, конфеты и бургеры.

Вы страдаете от бессонницы

Упражнения не только помогают снизить вес, но и улучшают сон и даже лечат бессонницу. Если вы ворочаетесь всю ночь и не можете заснуть от переизбытка энергии, то это верный признак того, что вам не хватает тренировок. Научно доказано, что регулярные упражнения улучшают качество сна и помогают людям чувствовать себя более отдохнувшими и бодрыми в течение дня.

Вы быстрее устаете

Наверняка вы обращали внимание на отдышку во время подъема по лестнице или когда вы несете тяжелые сумки. Все потому, что вашему организму не хватает кислорода. Замечали, что в душном помещении начинает кружиться голова? По той же самой причине. Регулярные физические упражнения улучшают работу сердечно-сосудистой системы и легких — они поглощают больше кислорода, тем самым питая все органы и мозг.

Ваш метаболизм замедляется

С возрастом обмен веществ замедляется, но спорт — отличный способ отсрочить неприятные изменения. Подойдут не только кардиотренировки, но и силовые с подъемом веса. Исследования показали, что упражнения увеличивают скорость метаболизма, когда ваше тело находится в состоянии покоя. Более того, если вы недостаточно активны, ваша мышечная масса уменьшается, а жировые отложения увеличиваются, что также негативно сказывается на обмене веществ. Поэтому очень важно заниматься спортом, особенно, если ваши пищевые привычки оставляют желать лучшего.

Вы легче получаете травмы

Чем больше вы тренируетесь, тем сильнее становятся ваши мышцы — без физических нагрузок они просто атрофируются, теряют гибкость и силу. Одним из последствий этого могут стать травмы, возникающие практически на пустом месте, — например, если вы пытаетесь поднять тяжелую сумку. Еще одним неприятным следствием являются постоянные боли в спине. Если вы уже страдаете от этих симптомов, то стоит задуматься о покупке абонемента в спортзал.

Вы чаще пребываете в плохом настроении

По воздействию на настроение физические нагрузки сравнимы с когнитивной терапией и антидепрессантами. Некоторые ученые утверждают, что упражнения влияют на выработку мозгом нейротрансмиттеров — таких как допамин и серотонин. Хорошее настроение сохраняется вне зависимости от того, насколько эффективной была тренировка. Это значит, что вам не обязательно бегать марафон или заниматься кроссфитом, чтобы поднять себе настроение. Просто начните больше двигаться.

Источник: Glamour

фото: pixabay