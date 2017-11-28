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Исследование, опубликованное в американском журнале Scientific Reports, доказывает, что владельцы собак имеют на 15% меньше шансов умереть из-за остановки сердца и сопутствующих заболеваний. Для этого шведские ученые обработали статистику по 3,4 миллионам шведов от 40 до 80 лет с проблемами с сердцем.

Почему именно собаки? Их владельцы больше двигаются, обладают более сильным иммунитетом и более социальны. Все это ведет к долгой счастливой жизни. Иммунитет, кстати, тренируется в том числе благодаря поцелуям собак и микроорганизмам, которые они приносят с улицы на грязных лапах. А социализация возникает из общения с другими владельцами собак: это легальный способ знакомства, ведь просто так на улице не подойдешь и не заговоришь.

Еще более приятные новости ждут тех, кто живет один на один с собакой. Они имеют аж на 36% меньше шансов умереть от сердечных болезней и на 11% - получить инфаркт. Собака порой занимает пустующую нишу любимого создания в сердце хозяина и тем самым защищает его от болезней! То есть четвероногий друг становится не просто другом, но и в некотором смысле врачом своего хозяина.

Источник: COSMO

фото: pixabay