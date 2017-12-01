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Зима наступила - и это не приговор стройной фигуре. В холодное время года вполне возможно обойтись без дополнительной жировой прослойки.

Эти 5 способов помогут оставаться в форме. Ну а походы в фитнес-клуб и диеты останутся в запасе.

1. Зимняя прогулка

Даже обычная прогулка по неглубокому снегу, без перерывов и передышек, поможет вам убрать около 200 калорий. А если вы решите покорять снежные сугробы, то за час сожжете в два раза больше! Ходите по снегу, не останавливаясь, но при этом меняйте темп движения: медленнее — быстрее.

Бонусом для вас станет чистый морозный воздух, которого так не хватает в душных помещениях зимой.

2. Катание с горки

Уже выпал снег? Тогда быстрее собирайте веселую компанию — и вперед, на горку! Возьмите с собой санки или любые другие подручные средства, за час катания них вы потеряете до 450 калорий.

3. Ходьба на лыжах

Постарайтесь идти равномерно и одновременно быстро, так нагрузка будет более основательной. Всего за полчаса такой ходьбы вы потеряете около 420 калорий. К тому же это отличная кардиотренировка и возможность подтянуть мышцы на ягодицах и бедрах.

4. Катание на коньках

Друзья зовут вас на каток? Соглашайтесь без раздумий, ведь фигурное катание — это красивый вид спорта, с помощью которого можно укрепить ноги, снять стресс и улучшить фигуру. За час, проведенный на катке, сжигается до 400 калорий. А о коньках не стоит беспокоиться, они всегда есть в прокате.

5. Бег с санками

Если по соседству нет горки или вы отправились на прогулку в лес, посадите своего ребенка (или не своего) на санки и катайте его как можно быстрее. Маленький путешественник будет счастлив, а вы потеряете около 360 калорий за час пробежки.

Источник: Lady Health

фото: pixabay